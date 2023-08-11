Tek koluyla Asya'dan Avrupa'ya kulaç atacak

Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 32 yaşındaki Rahmi Ersoy, bu yıl 35.'si düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılarak Asya'dan Avrupa'ya kadar kulaç atacak.

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  • 11.08.2023 10:51
  • Güncelleme: 11.08.2023 10:51
Tek koluyla Asya'dan Avrupa'ya kulaç atacak
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Yozgat’ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 32 yaşındaki Rahmi Ersoy, bu yıl 35.’si düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılarak Asya’dan Avrupa’ya kadar kulaç atacak.

Yozgat’ta 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden 32 yaşındaki milli yüzücü Rahmi Ersoy, bu sene 35.’si düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında tanıştığı yüzme sporunda kendini geliştirerek katıldığı birçok turnuvada altın madalya kazanan Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yarı olimpik havuzda antrenörü İlker Sefa Onuş ile haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ediyor. Azmi ve başarısı ile çevresine örnek olan Ersoy, 20 Ağustos’ta düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 6.5 kilometrelik parkurda başarılı olmak için yarışacak. Daha önce iki kez Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılarak ilk 10 içerisinde yer alan Ersoy, bu yıl ilk 3’e girmek için kulaç atacak.

"Hedefim ilk 3’e girmek"

Yarışlarda ilk 3’e girmek için antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten milli yüzücü Ersoy, "Bir trafik kazasında kolumu kaybettim, 2017 yılında

profesyonel olarak yüzme sporuna başladım. Paralimpik yüzmede milli takım sporcusu oldum. Devam eden yıllarda açık su yarışlarına ilgim daha çok olduğu için bu yarışlara katıldım. Burada belli branşlarda ilk 3 derece elde ettim. Şu an iki yıldır katıldığım Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kulaç atacağım. Bu sene 35.’si düzenleniyor. Son iki yıldır katıldığım yarışlarda parkuru tamamladım ve ilk 10 içinde yer aldım. Uzun soluklu bir parkur, Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir yarış, dünyaca üst düzeyde olan açık su organizasyonu. Burada Yozgat’ı temsil etmekten gurur duyuyorum. Temennim 6.5 kilometrelik parkuru tamamlamak ve ilk 3’e girmeye çalışmak. Antrenmanlarımı haftanın 6 günü 2 saat süreyle yapıyorum, yoğun bir tempoda çalışıyorum. Hafta sonu da kara antrenmanlarına ağırlık veriyorum” dedi.

Milli yüzücünün antrenörü İlker Sefa Onuş ise, “Rahmi ile 6 yıldır çalışıyoruz, bu sürede çeşitli yarışlara katıldık. Son iki yıldır da açık su yarışlarına katılıyoruz. Hedefimiz en iyi dereceyi elde etmek. Kıtalararası yarışlarda da bu yıl 3. yılımız. Bundan önce girmiş olduğumuz ilk 10 derecesini ilk 3’e çıkarmak istiyoruz. İnşallah Rahmi de emeklerinin karşılılığını alır” şeklinde konuştu.

İHA

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