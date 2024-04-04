Teknofest Kuşağı'na 'Teknoloji Hangarı' Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin teknolojiyle geleceği inşa eden örnek bir şehir olarak öne çıkması için gençlere kendi projelerini yapma ve geliştirme imkânı sunacak Teknoloji Hangarı Projesi’ni Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler için yeni 5 yılda da çok özel projeler hazırlıyor. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine kadar 7’den 70’e tüm kesim için birbirinden özel projeleri yeni 5 yılda hayata geçirmeyi planlayan Başkan Büyükkılıç, gençleri de unutmuyor. Teknofest gençliğinin yetişmesi için gayret eden Büyükkılıç, bu çerçevede Teknoloji Hangarı Projesi’ni gençlerin hizmetine sunacaklarını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yeni projelerimiz arasında ‘akıllı şehircilik’ kapsamında Teknoloji Hangarı Projemiz de dikkat çekiyor. Bu özel projemizde, Teknofest gibi yarışmalara katılan üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara, kendi projelerini yapma ve geliştirme imkânı sunmak için Teknoloji Hangarı inşa edeceğiz” dedi. Teknoloji Hangarı’nın 1 milyon 260 bin metrekare alana kurulan ve Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine kurulmasının planlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Teknofest kuşağının içine sinen projemizi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Biz de önümüzdeki dönemde yapacağımız Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gençlerimize her türlü maddi manevi desteği vermek suretiyle projelere sahip çıkma ve fırsat verme anlayışını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri olarak ihtisaslaşmaları gerektiğini, bu manada Kayseri’yi havacılığın, savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri olma yönünde ilerleteceklerini ifade etti.