Temel Erçetin'den 'Kayseri Alimleri' Kitabı: Tarihten Günümüze Salihlerin Biyografileri

Özellikle son dönemde yaşamış olan alimlerin biyografileri, daha önce ele alınmamış birçok önemli bilgiyi içeriyor.

Eğitimci yazar Temel Erçetin'in merakla beklenen eseri 'Kayseri Alimleri' yayımlandı. Netform Matbaacılık tarafından basılan kitap, 160 sayfadan oluşuyor ve üç bölümden müteşekkil.

Eser, Kayseri'nin zengin kültürel mirasını ve ilmi birikimini gözler önüne sererken, okuyuculara bu değerli bilgelerin hayatlarına dair derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Temel Erçetin'in 'Kayseri Alimleri', okuyuculara dini ve kültürel açıdan zengin bir kaynak oluşturma özelliği taşıyor. Bu eser, Kayseri'nin alimlerine dair bilgi edinmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kitabın en ilgi çekici son bölümünde hayat hikayelerinden bahsedilen Kayserili alimler şunlar: Prof. Dr. Abdülaziz Beki Hoca , Hafız Ahmed Canleblebici, Ahmed Çınkılıç Hoca , Abdullah Develioğlu , Hacı Ahmed İslamoğlu, Hacı Ali Kaplan, Yeşilhisarlı Ahmed Müderrisoğlu, Ali Ramazan Dinç, Ali Rıza Karabulut, Bedir Karahan, Talaslı Cemil Baba, Demirci Osman Hoca , Dursun Gönen Hoca, Halis Taşkanat , Hasan Yenen Hoca , Hacı Hüseyin Aksakal, İbrahim Eken, İbrahim Yıldız, İsmail Ateş Hoca, Hacı İsmail Baktır, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Mahmud Kuşçulu Kurra Hafız, Mehmed Bektaş Hoca, Hacı Mehmed Çorakçı, Mehmed Zeki Koçer, Mesci Baba, Seyyid Muhammed Usta, Mustafa Asım Köksal, Dr. Mustafa Çuhadar, Hafız Mustafa Yaşar Göletderevi, Hafız Mü’min Akan Hoca, Necmeddin Nursaçan Hoca , Nurullah Soyak Hoca, Rasim Altıparmak Hoca, Ömer Kirazoğlu, Hacı Şaban Kavafoğlu, Veli Alpaslan, Seyyid Yahya Rıza Sevgili, Yamulalı Deli Durmuş Baba, Prof. Dr. Yavuz Fırat Hoca, Zeki Soyak