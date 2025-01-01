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Terör operasyonunda 16'sı Fetöcü, 30 kişi hakkında yasal işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde toplamda 30 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Terör operasyonunda 16'sı Fetöcü, 30 kişi hakkında yasal işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 12, sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 16 kişi olmak üzere toplamda 30 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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