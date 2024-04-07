Testere hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Kıranardı bölgesinde inşaat halindeki yazlık çalışanları testereyi bulamayınca güvenlik kameralarını izledi. İzlediklerinde ise yazlığa aracıyla yaklaşan bir şahsın testereyi alarak uzaklaştığını tespit etti. Yazlık sahibi ise güvenlik görüntüleriyle testereyi çalan kişiden şikayetçi oldu. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmada; Olayın 2 şüphelisi yakalandı. Şahıslardan birinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.