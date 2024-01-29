TFF 3. Lig: Mardin 1969 Spor: 2- Talasgücü Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 17. haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Mardin 1969 Spor'a 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 17. haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Mardin 1969 Spor’a 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Stat: Mardin 21 Kasım Stadı
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Fatih Deveci, Ertaç Kuşku
Mardin 1969 Spor: Kablan Kaya Tekin, Ali Eren Karadağ, İslam Çerioğlu, Anıl Çıracı, Berkay Sizer, Gencay Erten, (Serhat Tunç dk.88), Tuncay Fındıkçı, (Volkan Geyik dk.74), Ali Kemal Özkan, (Mehmet İlter dk.88), Mustafa Emirhan Özyaşar, Nebi Tiryakioğlu, (Mesih Kayabaş dk.64), Muhammet Beşir, (Serkan Köse dk.74)
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, (Ercan Çiftci dk.46), Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz, Arda Belen,(Erkan Kapar dk.46), Osman Buğra Uysal, (Ramazan Taş dk.73), Tayla Özgün, (Süleyman Çelik dk.62), Hasan Türkyılmaz, Cihan Aydın, (Berkay Öztuvan dk.88), Ertuğrul Yıldırım
Goller: Muhammed Beşir (dk.7 ve 22) (Mardin 1969 Spor)
Sarı Kartlar: Nebi Tiryakioğlu (Mardin 1969 Spor), Osman Buğra Uysal (Talasgücü Belediyespor)