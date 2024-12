'Ticari ahlaksızlığın had safhaya geldiği bir yıl geçirdik'

Kayseri Üniversitesi İşletme ve Ana Bilim Dalı Başkanı Derviş Boztosun Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Enflasyonist ortam satın alma gücünde ciddi bir tahribat yarattığını söyleyen, Başkan Derviş Boztosun; “Vatandaş böyle, ilk seçimde gerekli cezayı verdi. Bizim milletimiz sabırlı ama bıçak kemiğe dayandığı zaman da gerekli cevabı herkese verebiliyor. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum; devlet bizim için her şeyden önemli ama bizim milletimizin refahı da, her şeyden daha kıymetli bizim için. Biz neden şu anda bir emeklimizi ya da asgari ücretlimizi bu kadar enflasyon üstü ortama mahkum edelim? Onlar da az önce söylediğimiz gibi; huzur, mutluluk içerisinde gelecek planları yapsınlar istiyoruz. Şimdi 2024 üzülerek söylüyorum, kötü geçti yani. Bu hayalleri yapamadık. Tam tersi temel gıda maddelerinde enflasyon üstü ortamdan baskıyla yani fiyatlar inanılmaz derecede arttığı ticari ahlaksızlığın had safhaya geldiği bir yılı geçirdik. Şimdi daha maaşlara zam gelmeden asgari ücrete zam gelmeden raftaki ve bütün ürünlerin etiketlerini değiştirildiği bir dönemde yaşıyoruz. Nasıl oldu bu? Nereye geldik? Ne zaman bu noktaya geldik? Ne zaman yani biz ticareti böyle algılamaya başladık? Ne zaman biz kapitalist olduk?” ifadelerini kullandı.

Altının güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Boztosun şöyle konuştu: “Ukrayna savaşı dursa bile altınla ilgili öngörümüz her zaman söyledim ben. Altın her zaman güvenli bir liman. Yani ben 3 bin 500 seviyelerini görmenin hayal olmadığı kanaatindeyim. Ukrayna savaşı dursa bile bu savaşı zaten Asya-Pasifiğe taşıyacaklar. Yani bu kaos ve kargaşa her zaman olur. Dolayısıyla altın her zaman güvenli limandır.”