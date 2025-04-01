'Ticari kredilere erişim kolaylaştırılmalı, üretim ve ihracat destekleri artırılmalıdır'

KAYSO Mart meclis toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son birkaç senedir küresel ekonomilerdeki çalkantıların dengeleri çık hızlı değiştirdiğini, özellikle ABD’den gelen belirsiz ve ani kararları tüm dünyayı etkilediği gibi Türk ekonomisinde etkilediğini belirterek, bu hızlı değişim karşısında ülke pozisyon almanın hayli zorlaştığını söyledi. Yakın coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaların da Türkiye’yi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Özkaya, "Ülkeler arası savaşa dönüşen gümrük tarifeleri, Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk ve güvenlik sorunu, iç politikamızdaki hızlı ve suni gündem maddeleri ekonomik riskler oluşturmakta olup, diğer yandan da bazı fırsatları ülkemize sunmaktadır. Burada çok önemli olduğuna inandığımız ve çok da tedirgin olduğumuz Çin faktörü var. ABD’nin Çin malları üzerine koyduğu gümrük tarifeleri bazı Güney Asya’daki ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin bize göre maliyet avantajları bizim klasik pazarlarımızı tehdit etmeye başlamış olup ihraç pazarlarımıza ucuz ürün baskısı yapmaya başlamıştır" dedi.

“Ekonomi Yönetimi Önümüzü Açmalı”

Sanayiciler olarak üretmeye, ihracatı artırmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerine vurgu yapan Büyüksimitci, "Bunu yaparken de, ekonomi yönetiminin de sanayiciyi destekleyen politikalarla bizlerin önünü açması büyük bir gerekliliktir. Hep birlikte daha güçlü bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Son olarak babası Erdoğan Büyüksimitci’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirenlere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Bizleri yalnız bırakmayan tüm siyaset ve devlet erkanına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza, TOBB Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma, Oda ve Borsa Başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş dünyamıza, cenazeye katılan, çelenk gönderen, taziyeye gelen, telefon, mesaj, sosyal medya yoluyla başsağlığı dileyen, acımızı paylaşan bütün dostlarımıza, dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şahsım ve ailem adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuşmasını tamamladı.