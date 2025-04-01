Kızılay Kayseri Şubesi'nde bayramlaşma coşkusu
Kayseri Türk Kızılay Şubesi, bayram sevincini paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla Ok Burcu'nda özel bir bayramlaşma töreni düzenledi. Etkinlik, hem gönüllülerin hem de yetkililerin sıcak katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşti.
Bayramlaşmada konuşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, toplumun bir arada olmasının taşıdığı derin anlamı vurgulayarak, bayramların birleştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Beydilli’nin bu güçlü mesajı, etkinliğin manevi değerini daha da artırdı.
Kızılay ailesinin bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik, paylaşılan güzel anlarla ve birlik ruhuyla sona erdi.