Tır, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tır, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi Çat Kavşağı’nda meydana gelen kazada, M.K.Ü. yönetimindeki tır, A.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. ve R.C. ilçe hastanesine kaldırıldı. A.A. ve Ş.U.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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