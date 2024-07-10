TMSF, Kayseri'de 8 büyük şirketi daha satışa çıkardı
Kayseri ekonomisine katkı sağlayan, istihdam, üretim ve ihracat alanında rekorlar kıran en büyükler arasında yer alan 8 büyük şirket TMSF tarafından satışa çıkarıldı.
Kayseri ekonomisi açısından yaklaşık 15 kişilik istiihdam oluşturan Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan 8 şirket daha son iki gün içerisinde satışa çıkarıldı.
Bugün itibaryla,
RHG Enertürk Enerji , 6.200.000.000 TL muammen bedelle,
GünGüneş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 2.000.000.000 TL muammen bedelle,
Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş 2.600.000.000 TL muammen bedelle,
Muradiye Elektrik Üretim A.Ş 2.100.000.000 TL muammen bedelle,
SibelRes Elektrik Üretim A.Ş 2.700.000.000 TL muammen bedelle satışa çıkarıldı.
Dün de TMSF tarafından
Hes Kablo A.Ş.
Erciyes Çelik Halat A.Ş.
BMD A.Ş.
satışa çıkarılmıştı.