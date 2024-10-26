Tomarza Devlet Hastanesi'nde hastalar bilgilendirildi

26 Ekim Hasta Hakları Günü çerçevesinde Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, hastaneye gelen ve tedavisi devam eden hastalara bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşın bilgilenmesini sağlandı.

Tomarza Devlet Hastanesi'nde hastalar bilgilendirildi
Kayseri GündemEditör

26 Ekim Hasta Hakları Günü çerçevesinde Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, hastaneye gelen ve tedavisi devam eden hastalara bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşın bilgilenmesini sağlandı.

Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara dağıtılan afişlerde; hizmetten genel olarak faydalanma; bilgilendirme ve bilgi isteme; sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yerine getirebilme; saygınlık görme ve rahatlık, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma, şikayet ve dava hakları hakkında bilgiler yer aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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