  • Haberler
  • Gündem
  • Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, kemer koruma maçında rakibi Kongo Brazzaville uyruklu Mbon Finel'i puan farkı ile yenerek, Türk Bayrağını Afrika'da göndere çekilmesini sağladı.

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı
Kayseri GündemEditör

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, kemer koruma maçında rakibi Kongo Brazzaville uyruklu Mbon Finel’i puan farkı ile yenerek, Türk Bayrağını Afrika’da göndere çekilmesini sağladı.

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, Afrika ülkesi olan Kongo’ya bağlı Kinshasa Şehrinde Kongo Brazzaville uyruklu Mbon Finel ile karşı karşıya geldi. Düzenlenen Kemer Koruma Maçı 8 raund sürdü. 8 Raund boyunca rakibine art arda vurmuş olduğu yumruklarla rakibi zor duruma sokan Aydemir, puan farkı ile 2024 yılında yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazanarak, Türk Bayrağını göndere çekilmesini sağladı ve İstiklal Marşını Afrika’da okuttu. İlhami Aydemir, maç bitiminde Türk Bayrağını ringde dalgalandırarak, şampiyonluğunu Türkiye’ye hediye etti.

Afrika’da bulunan Türk boks severlerde Aydemir’e destek olurken; maç bitiminde ise Aydemir kendini destekleyen sevincini hep beraber paylaştı.

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı
Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 'Gençlerimiz geleceğimizdir. Onlar için projeler üretip faaliyetlerde bulunuyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Gençlerimiz geleceğimizdir. Onlar için projeler üretip faaliyetlerde bulunuyoruz'
Ülkü Ocakları'ndan Vali Çiçek ve Aydın Müdür'e övgü
Ülkü Ocakları'ndan Vali Çiçek ve Aydın Müdür'e övgü
Al Sana Tasarruf Tedbiri!
Al Sana Tasarruf Tedbiri!
Özhaseki neden istifa etti?
Özhaseki neden istifa etti?
Alo 153 İletişim Merkezi, ilk 6 ayda 600 bin çağrıya cevap verdi
Alo 153 İletişim Merkezi, ilk 6 ayda 600 bin çağrıya cevap verdi
Vekil Ataş'tan elektrik zammına tepki: ''Geri Çekin''
Vekil Ataş'tan elektrik zammına tepki: ''Geri Çekin''