Trabzonspor, Kayseri'ye geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor Kayseri'ye geldi.

Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor Kayseri’ye geldi.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, hava yolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Kayseri’ye geldi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar. Trabzonspor kafilesini az sayıda bordo mavili taraftar karşılayarak Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya çiçek takdim etti.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 19.00’da başlayacak. Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan kamp kadrosunda yer almadı. Trabzonspor’un kamp kadrosunda ise Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Joaquin Fernandez, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu, Mislav Orsic, Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor.

Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
Trabzonspor, Kayseri'ye geldi
İHA
Kayseri Gündem

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