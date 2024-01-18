Tramvaylarda ücretsiz internet hizmeti 208 bin kez kullanıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., kentteki ulaşımı daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla 4,5 ay önce başlattığı ücretsiz internet hizmeti ile önemli bir başarı elde etti. Hizmetin ilk gününden itibaren toplamda 208 bin 369 kez kullanılan ücretsiz internet, yolculuklarda özellikle tercih edilen bir avantaj haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ağını genişletip geliştirerek şehrin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkânı sunduğu tramvay hatlarında ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, internet kullanım verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, özellikle kısa süren yolculuklarda gerçekleştirilen 208 bin 369 girişin, ücretsiz internet hizmetinin ne kadar kıymetli ve talep gören bir hizmet olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hizmet kalitesini sürekli artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Canbulut, "4,5 ay gibi kısa süre önce başlattığımız ücretsiz internet dönemi, sadece öğrenciler değil, aynı zamanda diğer yolcuların günlük yaşamlarını kolaylaştırmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, vatandaşlarımızın beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek adına sürekli iyileştirmeler ve yenilikler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Canbulut, Kayseri’de ulaşımın sadece etkin değil aynı zamanda modern ve konforlu olma hedefini destekleyen bu tür çalışmaların yolcuların beklentilerini karşılama adına atılan önemli bir adımı temsil ettiğini sözlerine ekledi.