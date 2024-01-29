Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Cardoso’nun ortasında topa yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boa Morte’nin vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.
86. dakikada Boa Morte’nin pasında topla buluşan Cardoso’nun vuruşuna top yandan auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan açılan ortada topa uzanan Buksa’nın kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Kartal Kayra, Ali Karimi, Mehmet Eray (Ackah dk. 72) Cardoso, Boa Morte, Gökhan (Talha dk. 88)
Yedekler: Onurcan, Attamah, Hasan Ali, Muhammet, Ahmet Kaan, Baran Ali, Yiğit Emre, Hayrullah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri (Van De Streek dk. 86) Saric (Erdal dk. 77), Larsson, Bytyqi, Buksa
Yedekler: Ataberk, Bünyamin, Milosevic, Ömer, Mert, Naldo, Emre, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Larsson (dk. 31) (Antalyaspor), Ali Karimi (dk. 61) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mehmet Eray, Ackah (Kayserispor), Bahadır (Antalyaspor)