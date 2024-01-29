Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Cardoso’nun ortasında topa yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boa Morte’nin vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.

86. dakikada Boa Morte’nin pasında topla buluşan Cardoso’nun vuruşuna top yandan auta gitti.

90. dakikada sağ kanattan açılan ortada topa uzanan Buksa’nın kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Kartal Kayra, Ali Karimi, Mehmet Eray (Ackah dk. 72) Cardoso, Boa Morte, Gökhan (Talha dk. 88)

Yedekler: Onurcan, Attamah, Hasan Ali, Muhammet, Ahmet Kaan, Baran Ali, Yiğit Emre, Hayrullah

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri (Van De Streek dk. 86) Saric (Erdal dk. 77), Larsson, Bytyqi, Buksa

Yedekler: Ataberk, Bünyamin, Milosevic, Ömer, Mert, Naldo, Emre, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Larsson (dk. 31) (Antalyaspor), Ali Karimi (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mehmet Eray, Ackah (Kayserispor), Bahadır (Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1
İHA
Kayseri Gündem

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