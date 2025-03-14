TÜGVA Gençleri Birlik ve Beraberlik İçin Sahurda Buluştu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri, gençleri bir araya getiren anlamlı bir sahur programı düzenledi. Etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de katılarak, gençlerle birlikte iftar yaptı.
Erguvan Kafe’de gerçekleştirilen sahurda, TÜGVA’nın genç üyeleri buluşarak, birlikte olmanın verdiği mutluluğu paylaştı. Katılımcılar, birlik ve beraberliğin önemini vurguladılar. Program, samimi sohbetler ve sıcak bir atmosferle gençlerin kaynaşmasına vesile oldu.
TÜGVA’nın bu tür etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. Gençler, toplumsal dayanışmanın ve dostluğun güçlendirilmesi adına bu tür organizasyonların faydalı olduğunu ifade etti.