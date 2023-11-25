TÜGVA Gençlerinden 'Yüzünü Filistin'e Dön' Yürüyüşü

Tügva / Türkiye gençlik Vakfı Kayseri Şubesi Lise öğrencileri 81 ilde eş zamanlı organize dilen 'Yüzünü Filistin'e Dön' buluşmasına destek vererek, İsrail Katliamlarını protesto etmek için bir araya geldiler.

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  • 25.11.2023 22:37
  • Güncelleme: 25.11.2023 22:37
TÜGVA Gençlerinden 'Yüzünü Filistin'e Dön' Yürüyüşü

Tügva lise koordinatörlüğü İsrail’in zulümlerine tepki göstermek için 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Yüzünü Filistine Dön’ buluşması düzenledi. Kayseri’de ise Tügva Kayseri’nin liseli gençleri öğle namazında Gülük Cami’inde bir araya geldi. Öğle namazının ardından tekbirler eşliğinde yürüyerek İsraili protesto eden liseli gençler yürüyüşün ardından Tügva Kayseri İl Binasının önünde basın açıklamasında bulundular.

Gazze’nin sahipsiz olmadığını dile getiren liseli gençler zalimin zulmünü tüm dünyaya haykıracaklarını, bu zulme bir an önce dur denilmesini istediklerini ifade ettiler.

Haber Merkezi

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