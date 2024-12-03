Turistik vadide dev buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta son iki gündür etkili olan soğuk havalar, ilçelerde de etkisini hissettirdi. Soğuk hava nedeniyle Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi'nde buz sarkıtları oluştu.

Turistik vadide dev buz sarkıtları oluştu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta son iki gündür etkili olan soğuk havalar, ilçelerde de etkisini hissettirdi. Soğuk hava nedeniyle Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi’nde buz sarkıtları oluştu.

Önceki hafta yaşanan yağan yoğun kar sonrası yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasından Sivas da etkilendi. Soğuk iklim şehri olarak bilinen Sivas’ta Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi’nde devasa buz sarkıtları oluştu. Yürüyüş yolu, doğa ile iç içe olan yapısı ile her mevsim yüzlerce turist ağırlayan Vadi, soğuk hava nedeniyle sessiz kaldı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düşerken vadide oluşan devasa buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu.

Vadiyi gezmek için giden vatandaşlar, Şuğul Vadisi’nin her mevsim farklı güzellikte olduğunu ifade ederek vatandaşları davet etti.

İHA
Kayseri Gündem

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