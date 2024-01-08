Türk Harb-İş Sendikası protesto amacıyla Ankara’ya yürüyor

Türk Harb-İş Sendikası üyeleri maaş ücretlerinin iyileştirilmesi konusunda bir dizi eylem kararı planı kapsamında ilk eylemlerini sabah saatlerinde Ankara’ya gerçekleştireceği yürüyüşle başlattı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kayseri şube başkanı Şerif Efe Avcı, Genel merkezimiz son başkanlar kurulunda tüm şube başkanlarının katılımıyla birlikte bir dizi eylem planı kararı almıştır. Bizlerde bugün ilk eylem planı olan Ankara’ya yürüyüş eylemi için toplandık. Tek amacımız üyemiz, vatan bekçilerinin hak ettiği ücret seviyesine bir an önce geçmesi, sürdürülebilir yaşam standardına kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Eyleme katılanlar tarafından ‘Harb-İş işçisi vatan bekçisi’ sloganı atılırken Ankara’ya yürüyüş başlatıldı.

EYLEM SÜRECİ

Türk Harb-iş Sendikası Genel Başkan Alaaddin Soydan 2 Ocak 2024 tarihinde Türk Harb-iş Sendikasının eylemsellik sürecini gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna duyurmuştu. İlk olarak, 8 Ocak tarihinde tüm şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’ya doğru yürüyüş gerçekleştirecek. Ardından Sendika 15 Ocak tarihinde teşkilatlı oldukları bütün iş yerlerinde sendika üyelerinin iş yerlerini geç terk etme eylemi yapacak. 17 Ocak tarihinde yine tüm iş yerlerinde çalışanların öğle yemeğinde yemekhanede sesli protesto yapma çağrısı yapılmıştı. Daha sonra 18 Ocak tarihinde ise tüm iş yerlerinde görevli çalışanları mesai bitiminde; şube, bölge ve il temsilcileri tarafından belirlenen alanlara yürümeye ve burada toplu basın açıklaması yapmaya davet eden Başkan Soydan, “Akabinde, 27 Ocak tarihinde Ankara’da tüm üyelerimizin katılımıyla sesimizi basına, kamuoyuna ve bütün Türkiye’ye duyuracağımızı ilan ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.