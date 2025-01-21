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'Türkiye'de her 10 mobilyadan 7'si Kayseri'de üretiliyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Milletvekili Çopuroğlu: 'Türkiye'de üretilen her 10 mobilyadan 7'sinin Kayseri'de üretiliyor olmasıyla sanayicilerimizin gücünü ve başarısını bir kez daha göstermektedir' dedi.

'Türkiye'de her 10 mobilyadan 7'si Kayseri'de üretiliyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 21-25 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’na katılarak Kayserili sanayicilerle bir araya geldi. Milletvekili Çopuroğlu; “Kayseri, sanayisi ve ticaretiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri. Burada hemşehrilerimizin büyük bir gayretle ürettikleri mobilyaları görmekten gurur duydum. Bahçe mobilyası ve genç odası imalatında Türkiye’nin zirvesinde yer alan şehrimiz, Türkiye’de üretilen her 10 mobilyadan 7’sinin Kayseri’de üretiliyor olmasıyla sanayicilerimizin gücünü ve başarısını bir kez daha göstermektedir. Kayseri’nin daha da ileriye gitmesi adına üzerimize düşeni yapmaya ve sanayicilerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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