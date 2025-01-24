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Türkiye Diyanet Vakfı 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

'İslam Dünyasında Vakıflar ve Gençliğin Vakıf Kültürüne Katkısı' temasıyla 15-17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Öğrenci Sempozyumu için başvurular açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak, bilimsel etkinlikler ve ilmi faaliyetler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceği Uluslararası Öğrenci Sempozyumu için başvuru sürecini başlattı.

TDV’nin kuruluşunun 50. yılında Ankara’da düzenlenecek

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenecek olan 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, “İslam Dünyasında Vakıflar ve Gençliğin Vakıf Kültürüne Katkısı” temasıyla 15-16-17 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluşunun 50. yılında düzenlenecek sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetli katılacak. 

Üç gün sürecek sempozyumda farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen temalar doğrultusunda hazırladıkları bildirileri katılımcılara sunacak. Türkiye Diyanet Vakfı, sempozyumda kabul edilen tebliğ özetlerini bir kitapçık olarak basarak ilim dünyasına kazandıracak.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler, https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/  adresinden başvuru yaparak sempozyum hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Kabul edilen bildiriler 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

 

 

Haber Merkezi

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