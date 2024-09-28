Türkiye'nin en büyük antika fuarı açıldı

Talas Belediyesi tarafından açılan Türkiye’nin en büyük antika fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, antika ürünler düzenlenen müzayede ile satıldı.

Talas Belediyesi, Denizli Tarihi Kültürel ve Antika Ürünler Derneği’nin katkılarıyla Türkiye’nin en büyük antika fuarını ilçede açtı. Mevlana Mahallesi’ndeki pazar yerinde açılan fuara 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösterirken, fuarı ziyaret eden vatandaşlar eskiye gitti. Antika ürünlerin müzayede ile satışa da çıkarıldığı fuarda, tespihten saate, plak çalardan kitaba kadar yer alan yüzlerce çeşit antika eserler vatandaşların dikkatini çekti.

"İnsanlar burada kendi hatıralarından bir parça buluyorlar"

Fuar hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "5 yıl önce başladığımız antika pazarını bugün taçlandırmak üzere fuar şekline dönüştürdük. Denizlili kardeşlerim burada fuara ev sahipliği yapıyorlar. Biz de fiziki ortam olarak ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyonu yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda adım atacak yer yok. Tespihten saate, plaktan kitaba kadar her şey burada. İnsanlar burada kendi hatıralarından bir parça buluyorlar. Burada bütün Kayseri’yi bekliyoruz. Bu fuarın devamı da gelecek. Zaten her ayın 2’nci pazar günü burada antika pazarımız devam ediyor. Yılda 2 defa da fuar şeklinde yapıyoruz" dedi.

Fuarı gezen vatandaşlardan Hasan Canlıalp ise pazarın kendisini eskiye götürdüğünü söyleyerek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.