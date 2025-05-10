  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi

Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) İşletme Komisyonu'nun 23'üncü toplantısı, 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi

Antalya (Ulaşım A.Ş.), Bursa (Burulaş), Eskişehir (Estram A.Ş.), Gaziantep (Gaziulaş), İstanbul (Metro İstanbul), İzmir (Metro A.Ş.), Kocaeli (UlaşımPark A.Ş.) ve Konya (Konya Büyükşehir Belediyesi)’nden gelen katılımcılar, iki gün boyunca verimli bir program kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Toplantının ilk gününde, toplu taşım alanında farklı kurumlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Günün öne çıkan başlıklarından biri de katılımcı şehirlerdeki raylı sistem işletmelerinde uygulanan iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılması oldu. Kurumlar, kendi şehirlerinde uyguladıkları yenilikçi yöntemleri, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm yaklaşımlarını birbirlerine aktardı.

Katılımcılar, Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali Sahasını Yerinde İnceledi

Toplantının ikinci gününde düzenlenen teknik gezi kapsamında ise katılımcılar, Türkiye’de toplu ulaşım alanında bir ilk olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali sahasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Teknik gezi sırasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, katılımcılara sahayı gezdirerek proje hakkında bilgiler verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Arzu Çıngır Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak asaleten atandı
Arzu Çıngır Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak asaleten atandı
Torbacılara operasyon: 5 şahıs yakalandı
Torbacılara operasyon: 5 şahıs yakalandı
Villa vadiyle dolandırıcılık iddiası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Villa vadiyle dolandırıcılık iddiası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Vali Çiçek: 'Orman sayısının artırılması bütün halkımızın talebi'
Vali Çiçek: “Orman sayısının artırılması bütün halkımızın talebi”
Trafik Kural ihlalleri, medeniyetin göstergesi! Kayseri Milletvekili Cıngı'den uyarılar
Trafik Kural ihlalleri, medeniyetin göstergesi! Kayseri Milletvekili Cıngı’den uyarılar
Kayseri'de Sağlık Hizmetinde Dijital Dönüşüm: Aile Hekimleri ve Uzmanlar Arası Entegrasyon Toplantısı Yapıldı
Kayseri’de Sağlık Hizmetinde Dijital Dönüşüm: Aile Hekimleri ve Uzmanlar Arası Entegrasyon Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!