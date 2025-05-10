Türkiye'nin Raylı Sistem İşletmecileri Kayseri'de bir araya geldi

Antalya (Ulaşım A.Ş.), Bursa (Burulaş), Eskişehir (Estram A.Ş.), Gaziantep (Gaziulaş), İstanbul (Metro İstanbul), İzmir (Metro A.Ş.), Kocaeli (UlaşımPark A.Ş.) ve Konya (Konya Büyükşehir Belediyesi)’nden gelen katılımcılar, iki gün boyunca verimli bir program kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Toplantının ilk gününde, toplu taşım alanında farklı kurumlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Günün öne çıkan başlıklarından biri de katılımcı şehirlerdeki raylı sistem işletmelerinde uygulanan iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılması oldu. Kurumlar, kendi şehirlerinde uyguladıkları yenilikçi yöntemleri, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm yaklaşımlarını birbirlerine aktardı.

Katılımcılar, Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali Sahasını Yerinde İnceledi

Toplantının ikinci gününde düzenlenen teknik gezi kapsamında ise katılımcılar, Türkiye’de toplu ulaşım alanında bir ilk olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Rüzgâr Enerji Santrali sahasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Teknik gezi sırasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, katılımcılara sahayı gezdirerek proje hakkında bilgiler verdi.