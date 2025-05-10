Kent Konseyi değerlendirme Toplantısı yapıldı

Başkan Büyükkılıç’ın doğrudan talimatlarıyla yeniden aktif hale getirilen Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilciyle Kayseri’nin daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelmesi için yoğun bir çaba gösteriyor.

Katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla çalışan konsey, çözüm odaklı projeler üreterek şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedeflerken, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grup Yönlendiricileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Kayseri Kent Konseyi’nin projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kalkınması ve refah seviyesinin artması için tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirterek, Kayseri Kent Konseyi’nin bu sürecin önemli bir paydaşı olduğunu, birlikte hareket ederek daha güçlü, daha yaşanabilir bir Kayseri inşa edeceklerini ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantı, kentin geleceğine dair ortak akıl ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.