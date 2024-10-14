Türkiye Şampiyonası'na Kayseri damgası

Antalya’da düzenlenen 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 3 madalya kazandı.

11-13 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Makaralı Yay U21 Kadın Takım Kategorisinde Şeyma Karakuş, İrem Ocakcı ve Beyza Karakuş Türkiye ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yine aynı şampiyonada Yay U21 Erkek Kategorisinde Yunus Emre Arslan Türkiye üçüncüsü ve Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Beyza Karakuş ve Yunus Emre Arslan Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi