Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi’nden başlayan yürüyüşte Türk Bayrakları yürüyen üyeler, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları attı. Yürüyüşün sona erdiği Kartal Şehitliği’nde konuşan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, “Bugün vatanını, bayrağını candan aziz bilen, Al Bayrağın dalgalanması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ulu canlarımızı, bizlere her daim ışık olan o serden geçen neferleri anmak için toplandık. Büyük Türk Milleti’nin millet kalma yolunda ödediği bedeller, asil şehitlerimizin kanlarıyla tescillenmiştir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırılar sonucu 12 vatan evladımız şehit oldu. Bu onlar için bir yok oluş değil. Onlara ağuşunu açmış yüce peygambere bir yürüyüştür. Ruhları şad olsun. Hepsine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Her yıl yaptığımız Sarıkamış yürüyüşü vesilesiyle bu sene de Sarıkamış şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizi andık. Bu tarihi vaka ile bir soğuğun nasıl içimizi kavuracak hale geleceğini ne yazık ki milletçe öğrendik. Atalarımız tarih boyunca Orta Asya’dan Viyana önlerine kadar toprağı kanı ile şereflendirmiş, Türk’ün vatan aşkının eşi ve benzeri daha tarihte görülmemiştir. Bugün yaptığımız yürüyüş de vatan sevgisini unutmamak ve unutturmamak adınadır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; biz ülkücü gençlik olarak rahmetli Ruhi Kılıçkıran ile başlayan şehadet serüvenimize 5 bin ağabeyimiz ile devam etmiş, en son Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile tescillenmiştir. Şerefli bir mazinin sahibiyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, “‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ şiarıyla vatan uğruna istiklal ve istikbal yolunda ölüme korkusuzca yürüdüler. Bir vatan 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 anne, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit ve vatan uğruna içilen şehadet şerbeti. Şuurun varsa dilin susar gözlerin konuşur. 12 Aralık 2023 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz 6 vatan evladı kahramanca şehadet şerbeti içti. Bizleri derin bir acıya boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimizin daha şehit olduğunun haberi yüreklerimizi dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Her kahramanlık inanç ve vatan sevgisiyle tarihi dondurarak, bu cennet vatana buzdan bekçi oldular” ifadelerini kullandı.