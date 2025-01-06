Baki Ersoy, 2024 yılında Kayseri'ye damgasını vurdu
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2024 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, Ersoy 2024 yılında 4 bin 780 vatandaşın talebi ile ilgilenerek, toplamda 891 faaliyete katılım sağladı ve Kayseri'de adeta iz bıraktı.
Ersoy, yıl boyunca 118 spor faaliyeti, 74 makam ziyareti, 63 cenaze ve taziye ziyareti, 48 TBMM çalışması ve genel kurul, 157 konferans, program ve davet, 32 düğün, 107 teşkilat çalışması, 12 bakanlık görüşmesi, 224 halka yönelik ziyaret ve esnaf ziyareti, 21 hasta ziyareti ve 35 plan ve bütçe komisyonu çalışması ile yoğun bir tempo sergiledi.
Kayseri'yi TBMM'de 91 Kez Dile Getirdi
- Dönem içinde TBMM Genel Kurulunda MHP grubu adına ve şahıs adına toplamda 15 konuşma yapan Ersoy, plan ve bütçe komisyonunda ise 16 konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmalarında Kayseri'nin adını toplamda 91 kez dile getirdi.
Ersoy'dan Yoğun TBMM Mesaisi
Ersoy, Bünyan ilçesinde yaşanan sel ve taşkın olaylarının nedenlerinin tespiti ve benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verdi. Ayrıca, Kayseri ilindeki taşkın önleme projeleri, Bünyan ilçesindeki sulama desteği talepleri, Hacılar ilçesine sağlık merkezi açılması ve kadrolu doktor atanması, Kayseri ovalarının güncel sınırlarının belirlenmesi, Akkışla-Sarıoğlan entegre ilçe hastanesi yapımı, Bünyan Stadyumu'nun ışıklandırılması ve Hacılar ilçesinde sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması konularında 7 yazılı soru önergesi sundu.