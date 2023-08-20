Uluslararası 2. Yozgat Bisiklet Günleri sona erdi

Yozgat Valiliği himayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinesinde Yozgat Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Ulusal Dağ Bisiklet Yarışları, 16 kategoride 182 sporcunun katılımıyla Yozgat’ta düzenlendi.

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda bu yıl uluslararası düzeyde yarışların ilki sondan eksiltme yarışlarıyla şehir merkezinde gerçekleştirildi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda belirlenen parkurda sporcular, derece yapabilmek için ter döktü. Piknikçilerin arasından geçip, dağlık alanlarda pedal çeviren bisikletçiler çamlığın eşsiz manzarası eşliğinde yarışmanın mutluluğunu yaşadı.

Yarışmalarda sonunda, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, ORAN Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Yarışları sorunsuz bir şekilde tamamlamanın verdiği mutluluğu dile getiren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bizler bu güzellikleri görünce bu şehre katılan dinamizmi, bu heyecanı yaşayınca bu yarışmaları sadece il merkezimizde 2 gün değil, federasyonumuzla anlaşabilirsek bu yarışları diğer ilçelerimize yayıp önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, "Gelecek kademe atlayarak bu yarışmayı tekrardan yapmayı düşünüyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimize hem şehrimizi tanıtma fırsatı bulduk hem çamlık milli parkı parkurunda onlara yarışma fırsatı verdik hem de sporcularımızı güzel bir şekilde ağırladığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Komiseri Gürol Çay da, Yozgat’taki dağ bisikleti yarışının ikinci kez yapıldığını belirterek, "Muhteşem bir parkur, çok güzel bir doğa, bu yarışa katkısı olan valilik, belediye, il spor müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı’na çok teşekkür ediyorum. Dilerim bu yarışlar uzun süre daha devam eder her sene biz de geliriz. Parkurdan yarışmacılar da çok memnun. Türkiye’de her yer sıcaktan kavrulurken, biz burada serin bir havada yarış yapıyoruz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yarışlara Ankara’dan katılan sporculardan Enes Çelebi ise, "Yozgat’taki bisiklet parkuru ormanın içinde çok güzel bir parkur, havası temiz bol oksijenli. Yozgat’a yakışır bir yerde seçilmiş. Zorlu ve eğlenceli bir parkur, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.