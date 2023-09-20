Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu hakim karşısında
Kayseri'de husumetli oldukları komşularına tüfekle saldıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına başlandı.
- 20.09.2023 19:37
- Güncelleme: 21.09.2023 08:47
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Kayseri’de husumetli oldukları komşularına tüfekle saldıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına başlandı.
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davaya tutuksuz yargılanan sanık Metin Işık, oğlu tutuklu sanık Mustafa Işık, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların ifadeleri alınırken, avukatlar tarafından savunma yapıldı.
Görülen ilk davada mahkeme heyeti, Mustafa Işık’ın tutukluluk haline karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İHA
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