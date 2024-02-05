UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: '4 ay süren savaşta Gazze'de yaklaşık 100 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da şu anda kayıp'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “4 ay süren savaşta Gazze’de yaklaşık 100 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da şu anda kayıp” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’ndeki kayıplara ilişkin açıklamalarda bulundu. Lazzarini, “4 ay süren savaşta Gazze’de yaklaşık 100 bin kişi öldürüldü, yaralandı ya da şu anda kayıp. Bu rakam nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini temsil etmektedir. Bunun şehrinizde ya da ülkenizde ne anlama geldiğini kolayca hesaplayabilirsiniz” dedi.

Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin çocuğun refakatsız ya da ailelerinden ayrı düşmüş durumda olduğunu ifade eden Lazzarini, “Nüfusun yüzde 80’inden fazlası, çoğu birkaç kez olmak üzere yerinden edildi ve savaş kazananı olmayacak olsa da sadece acı, sefalet ve kederle hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Ateşkes için çok geç kalındığını ifade eden Lazzarini, “Gazze’deki, İsrail’deki, bölgenin diğer yerlerindeki ve ötesindeki insanların iyiliği için ateşkes gecikti, farklı bir yola ihtiyaç var” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında 27 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 835 kişi de yaralandı.