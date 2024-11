Ünvan Maçı sonrası Mike Tyson'dan 'İsrail'e SON YUMRUK mesajı'

Ringlerin efsane boksörü dünya şampiyonası 58 yaşındaki Mike Tyson 78 milyon dolarlık ünvan maçını hastalığı yüzünden 4 ay erelemişti. Son ünvan maçında 27 yaşındaki genç rarakibine yenildi.

Müsabaka bitiminde CNBC de canlı yayına katılan Mike Tyson, televizyon spikerinin engellemelerine rağmen İsrail vahşetiyle ilgili mesajını, 'son yumruk' şeklinde verdi.

CNBC'deki söyleşisinde efsane boksör şunları söyledi:

'Son olarak canlı yayını bahane bilerek bir kaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz aylardır Filistin topraklarında işgalci faşist İsrail rejimi tarafından bir soykırım gerçekleştiriliyor. Dünyanın gözü önünde onbinlerce çocuk, kadın, masum insan hayatlarını kaybetti ve kaybediyor.

Buradan faşist barbar İsrail rejimine karşı direniş gösteren dünya halklarına bir şey söylemek istiyorum: Bir boksör ringe çıktığında dakikalarca dövüşür. Yumruk yer ve yumruk atar, bazen bu o kadar uzar ki 11. rounda kadar yılmadan yumruk sallarsınız. Seyredenler bu yumrukların bir işe yaramadığını zanneder. Çünkü rakip hâlâ ayaktadır ve sürekli yıkılmadığı ve güçlü olduğu izlenimi vermeye çalışır. Ama boksörler bilir ki aslı öyle değildir. 11 round boyunca atılan o yumruklar, aslında o son yıkıcı vuruşa hizmet eder ve zamanı geldiğinde o son asil yumruk karşınızdakini yere devirir.

İsrail’e karşı verdiğimiz direnişin işe yaramadığına bizi inandırmaya çalışanlara aldırmayın. İsrail in ne kadar güçlü yıkılması imkansız bir rakip olduğunu göstermek isteyen şeytana inanmayın. Attığımız her yumruk onu yere yıkacağımız son yumruğa hizmet ediyor. Yılmadan yıkılmadan direneceğiz. Boykota devam ediyoruz, direnişimizi sürdürüyoruz. Bu direnişe katılan her renkten her ırktan her dinden insana saygı duyuyorum. Lütfen yılmayın. Son yumruğu düşünün hiçbir kötülük sizden güçlü değildir....'

Mike Tyson CNBC'deki söyleşide bu konuşmayı 4 kez sözünü kesmek istemelerine rağmen yapıp bitirdi.