Gazzeli Dr. Aselya,: 'Hangi ülke İsrail'e savaş açarsa, elbette onun yanında olmalıyız'

İsrail'in Gazze saldırılarında farklı zamanlarda dört kez yaralalan 2008 yılında tedavi olmak için geldiği İstanbul'da yaşayan Gazzeli Dr. İslam Aselya, Aksa Tufanı ve Gazze Direnişi ile ilgili verdiği konferans sonunda, dinleyicilerin sorularını da cevapladı.

Konferansı dinleyenlerden birinin sorduğu, Hamas ve İran konusu ve İran'ın Hamas'a destek verip vermediği ile ilgili sorusunu cevaplayan Aselya, 13 aydır devam eden İsrail saldırı ve katliamları boyunca Filistin halkının hiç bir zaman gülmediğini ama ne zaman ki İran Füzelerinin Tel Aviv semalarını aydınlattığı saatlerde tüm Filistin halkının sevinçlere boğulduğunu ifade etti.

Hizbullah'ın Lübnan'da ortaya koyduğu direnişe de böyle bakmak gerektiğini ifade eden İslam Aselya, Hizbullah'ın her itlaf ettiği siyonist askere sevinmiyor muyuz şeklinde açıklık getirdi.

İsrail'e karşı harekata kalkacak, ona karşı savaş açacak ve karşı duracak kim ve hangi ülke olursa olsun, onun yanında destek olmamız gerektiğini belirten Aselya, bu ülkenin Mısır, Ürdün veya İran olmasının durumu değiştirmeyeceğini ifade etti.

Filistin ve Hamas'ın şu anda ancak maddi ve manevi olarak dünya müslümanlarından gelen destekle direnişine devam ettğini belirten Aselya, İran'ın da başından beri direnişe destek verdiğini ifade etti.

7 Ekim'deki Aksa Tufanı harekatına hepsi hafız olan 18-24 yaş arasında 1400 mücahidin katıldığını ifade eden Aselya, bu gençlerin Gazze'deki mescidlerde ve medreselerde yetiştiklerini, bu direnişin ancak güçlü bir iman ve şehadet aşkıyla bu kadar uzun zamandır sürdürülebileceğini belirtti.

Önceki yıllarda İsrail saldırılarına karşı Türkiye'den verilen tepkilerin, konsolosluk önünde ve meydanlarda daha yoğun ve etkili olduğunu, ne var ki bu yılda yapılan eylemlerin fazlaca etkili olmadığını dile getiren Aselya, Türkiye hükümetinin Filistin davasına sahip çıktığını ama ne yazık ki fiili tavır konusunda çok eksik kaldığını belirtti.

Türkiye'deki gençlerin İslami yaşantı ve dava bilinci olarak maalesef hiç iyi bir durumda olmadığını vurgulayan Aselya, Gazzeli gençlerle, Türkiye'deki gençlerin adeta ayrı dünyaların insanları olduğunu ifade etti.