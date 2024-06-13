Uyuşturucu satıcısına 17 yıl hapis cezası
Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan yargılanan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Y.T. ve avukatları katıldı. Sanık Y.T.; kendisinin sadece bağımlı olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık Y.T.’ye ’uyuşuturucu ticareti yapma’ suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.