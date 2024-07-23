Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (17) ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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