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Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezası aldı

Kayseri'de haklarında 'uyuşturucu ticareti' suçundan dava açılan 5 sanıktan biri beraat ederken 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezası aldı

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.S. ve Y.Ş, başka suçtan tutuklu D.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan O.Ö. ve O.K. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada sanıklar beraatlerini talep etti. Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar F.S, Y.Ş, D.D. ve O.K'nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan cezalandırılmasını, sanık O.Ö'nün ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar F.S. ve Y.Ş'ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 56 bin 250'şer lira adli para, sanık D.D'ye aynı suçtan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para, O.K'ye 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi. Sanıklar D.D. ve O.K'nin tutuklanmasına hükmedilirken sanık O.Ö'nün beraatine karar verildi.

Haber Merkezi

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