Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları, kötülere bir meydan okumadır'

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen ERVA Spor Okulları’nın 45.’si olan Nobel Expo ve KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Okulu açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ERVA Spor Okulları, kötülere bir meydan okumadır” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu, Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “ERVA Spor Okulları’nın 45.’sinin açılışını burada yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve gelen herkese açılışa icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu imkanı bizlere veren başta sayın valimize, özellikle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise, “İlk uluslararası şampiyonada buradaki tüm arkadaşlarımızı, öğrenci kardeşlerimizi İstanbul’da misafir etmek istiyoruz. Bir de spor çok önemli ki geleceğin şampiyonları için daha fazla önemli. Fakat en az onun kadar önemli olan bir şey de akademik eğitimdir. O yüzden burada da ricam sömestr yaklaşıyor. Okulumuzun en başarılı olan 3 öğrencisinin karnesini görmek istiyorum ki onların ömür boyu eğitim masraflarını üstlenebilelim. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Birçok noktada başlayan ve devam eden işlerle öncesinde yapmış olduğumuz istişarelerde zaman zaman karşılıklı olarak sizin öngörülerinizle yapılan taleplerle ilgili bazen karşı çıkışlarımız oluyor veya siz hemen yapalım dediğinizde ben zamana bırakalım diyorum. Bu tesisi de aslında biz 2019 yılında Kocasinan Spor Kulübü olarak bölgedeki çocuklarımızın sportif alanda çalışmaları üzerine başlatmış olduğumuz, devam eden bir çalışmaydı. Sayın valim de burayı ERVA olarak devam ettirmek istiyoruz dedi. Ben de herhangi bir defans göstermeden derhal dedim. Çocuklarımız bizden halı saha ve voleybol sahası istediler. Halı saha da voleybol sahası da hayırlı olsun. İnşallah 2025 yatırım programı içerisinde bunlar yapılacak. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Açılışımız bereketli ve hayırlı olsun” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Boztepe halkının gerçekten ihtiyacı olduğunu kaydederek; "Buralarda sosyal tesislere, spor alanlarına çok ihtiyaç var. Başkanımızın daha fazlasını yapacağına ben inanıyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Ahmet başkanımın şimdiye kadar herhalde en çok cömertçe davrandığı yer burası oldu. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Açılışı yaparken öncelikle Kocasinan Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2019 yılında Kocasinan Belediye Başkanımız tarafından bu bina yapılmamış olsaydı biz bugün burada, bu kadar güzel bir alanda ERVA Spor Okulu’nu açamayacaktık. ERVA Spor Okulları Projesi 1 yıl önce başladığı andan itibaren bu projenin inanarak her bir aşamasına destek veren sadece Kocasinan’da değil, bütün Kayseri’deki ERVA’lara sonsuz destek veren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı alkışlıyor ve teşekkür ediyorum. Bizim 1 tane bile gencimizi feda etme lüksümüz yok. O yüzden burada uğraşacak sporcu arkadaşlar, spor okulundaki sorumlu arkadaşlar, sorumluluğunuzun büyüklüğünü bilin. Siz sadece bir spor okulu değilsiniz. Siz gençlerimizin kötülere karşı meydan okumasısınız. ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır. Bura bizim meydan okumamız. O yüzden hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gösteri yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve öğrencilerin kestiği kurdele ile Nobel Expo ve KAYMOS Anadolu Fuarları ERVA Spor Okulu açıldı.