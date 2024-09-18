Vali Çiçek: 'Gazilerimiz milletimizin onuru ve gururudur'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazilerimiz; vatan sevgisinin, kahramanlığın ve fedakarlığın şerefli destanı, milletimizin onuru ve gururudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi tarihinde birçok savaşlara katılmış olan kahraman Türk milletinin evlatları, tüm imkansızlıklara rağmen, vatan aşkını inançlarıyla birleştirerek mukaddes değerlerimiz için büyük mücadeleler vermiş ve rütbelerin en yücesi olan şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmışlardır. Bugün, vatanımız için canlarını ortaya koyan değerli gazilerimizin katılmış oldukları savaş meydanlarında gösterdikleri cesaret, ülkemizin bağımsızlığı ve birliği için atılan en büyük adımdır. Gazilerimizin göstermiş oldukları fedakârlık, hiç şüphesiz ki bizlere ilham vermekte ve geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır. Karakteri bağımsızlık olan asil milletimiz, vatanımız, milletimiz ve kutsal değerlerimiz için tarih boyunca mücadele etmiş, bu değerlerimiz uğruna gerektiğinde canını vermekten çekinmemiştir. Millet olarak bizlere düşen görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin yazmış oldukları kahramanlık destanlarını nesilden nesile aktarmak ve bizlere bırakmış oldukları mukaddes değerleri ve kanları ile yoğurarak vatan kılmış oldukları toprakları korumak için çok çalışmaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin canı pahasına almış oldukları şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi değerle ölçülmeyecek derecede büyüktür. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla gelecek nesillere rehberlik edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”