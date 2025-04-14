SP Genel Başkanı Arıkan,

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7. Olağan Kayseri İl Kongresi kapsamında açıklamalarda bulundu. Günü kurtarmak için değil, yarını kurtarmak, yarını inşa etmek derdinde olduklarını ifade eden Arıkan," "Biz, Millî Görüş’ten gelen Saadet Partililer olarak günü kurtarmak için değil, yarını kurtarmak, yarını inşa etmek derdindeyiz. TÜİK’e göre yıllık enflasyon %38 olmuş. Eğer ENAG’a inanırsanız, yıllık artış %75,20 Arada tam 2 kat fark var. Kıymetli kardeşlerim, buradan sizlere bir soru sormak istiyorum: Siz İstanbul’dan Kayseri’ye gelirken yanlışlıkla İzmir’e doğru ilerlediğinizi fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen yolu değiştirirsiniz, Peki iktidar ne yapıyor? Şoförü değiştiriyor, aracı değiştiriyor, yetmiyor; yön tabelasını değiştiriyor. Ama bir tek yolu değiştirmiyor" dedi.

Saadet Partisi'nin 7. Olağan İl Kongresi Genel Başkan Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi. Esnafın mutlu olmadığını ifade eden Arıkan," Biz, Millî Görüş’ten gelen Saadet Partililer olarak günü kurtarmak için değil, yarını kurtarmak, yarını inşa etmek derdindeyiz. TÜİK’e göre yıllık enflasyon %38 olmuş. Eğer ENAG’a inanırsanız, yıllık artış %75,20 Arada tam 2 kat fark var. Kıymetli kardeşlerim, buradan sizlere bir soru sormak istiyorum: Siz İstanbul’dan Kayseri’ye gelirken yanlışlıkla İzmir’e doğru ilerlediğinizi fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen yolu değiştirirsiniz, Peki iktidar ne yapıyor? Şoförü değiştiriyor, aracı değiştiriyor, yetmiyor; yön tabelasını değiştiriyor. Ama bir tek yolu değiştirmiyor Ne yaparsan yap, bana hangi baharı getirirsen getir, bu bozuk sistemi değiştirmedikçe bu bozukluk devam eder. Kardeşlerimiz geçinemiyor. Geçen sene iş yerini kapatan esnaf sayısı tam 120 bin oldu. Peki daha acısı ne biliyor musunuz? 2025 yılının sadece ilk üç ayında iş yerini kapatan esnaf sayısı 25 bin idi. İş verdikleri vatandaşlarımızı bir düşünün. O kapatılan kilit, kaç kişinin hayatına dokunuyor? Esnafımız mutlu olmuyor" ifadelerini kullandı.