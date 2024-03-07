Vali Çiçek, göreve başlayan Aydın'ı kabul etti
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü’nden karşılanan Aydın’ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
İHA
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