Vekil Ayşe Böhürler, bakanlarla birlikte Narin'in kabrini ziyaret etti 

Diyarbakır'da 8 Eylül tarihinde 19 günün ardından cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na bazı bakanlar ve milletvekilerinden ziyaret gerçekleştirildi.

Narin'in kabir ziyaretine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Diyarbakır il protokolü de katıldı. Küçük Narin'e mezarı başında dualar okunarak çiçek bırakıldı.

Milletvekili Böhürler, ziyareti hakkında yaptığı paylaşımda, “Canım Narin’im, melek evladım. Senin ismin masum çocuk katilleri ile mücadelede sembol olacak. Çok üzgünüz, kederliyiz! Katillerin, işbirlikçilerinin, cinayete sessiz kalanların cezalarını bulması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.