Vekil Çopuroğlu kararlı: “Yivsiz tüfeklerin satışı zorlaştırılacak”

Vekil Çopuroğlu; önergeye ilişkin, “Yivsiz tüfeklerin ruhsatlandırma ve izin sürecinin daha sıkı şartlara tabi olması, kolluk kuvvetleri tarafından belirli aralıklarda ruhsat sahibinin denetlenmesi, sınırlı sayıda mermi temini ile kullanımın kontrol altına alınması, ruhsatlandırma sürecinden önce yerelde belediyeler, kaymakamlıklar veya valiliklerce kurs ve eğitim verilmesi neticesinde kamusal bilincin artırılması, para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi veya idari para cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi ve cezaların artırılmasıyla caydırıcılık olacak" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde ‘Nöbetçi Vekil’ Uygulaması’nda da dile getirdiği, pompalı tüfeklerin satışının zorlaştırılmasına ilişkin yasa tasarısı önergesini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a iletti. Vekil Çopuroğlu, kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız av tüfekleri için öngörülen yaptırımın, hapis veya adli para cezası olarak değiştirilmesi, satın alınmasının ve teminin zorlaştırılması, ruhsatlandırma işlemlerine daha ağır şartlar getirilmesi ve ruhsatsız av tüfeklerinin 6136 sayılı kanun kapsamına alınması kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyacağını belirtildiği önergede, Türkiye'de yivsiz av tüfeklerinin düzenlemesini ve kontrolünü 2521 sayılı ‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’ kapsamından çıkarılarak, 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamına dahil edilmesini istedi.

Önerge; meclisten geçtiği takdirde, yivsiz av tüfeklerinin temini, alımı, satımı ve ruhsatlandırma sürecinin sıkı şartlara tabi olması, kadın cinayetleri başta olmak üzere, işlenen suçlar ve kamu güvenliği açısından yivsiz av tüfeklerinin kontrol altına alınması ile suç ve suçlu oranının düşürerek ceza adaletini sağlamak ve toplumdaki cezasızlık algısını değiştirecek.

‘ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILACAK, CEZALAR CAYDIRACAK’

Önergeyle ilgili bilgiler paylaşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Yivsiz tüfeklerin ruhsatlandırma ve izin sürecinin daha sıkı şartlara tabi olması, kolluk kuvvetleri tarafından belirli aralıklarda ruhsat sahibinin denetlenmesi, sınırlı sayıda mermi temini ile kullanımın kontrol altına alınması, ruhsatlandırma sürecinden önce yerelde belediyeler, kaymakamlıklar veya valiliklerce kurs ve eğitim verilmesi neticesinde kamusal bilincin artırılması, para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi veya idari para cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi ve cezaların artırılmasıyla caydırıcılık olacak" dedi.