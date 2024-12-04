Vekil Çopuroğlu Müsiad Fuarına katıldı: 'Fuarlar ekonomimizin yükselen değeri'

Yapılan fuarların Türkiye ekonomisinin yükselen bir değer olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Şaban Çopuroğlu, "Bizim şehrimizde yapılabilecek projelerle ilgili doğrudan bilgi alıyoruz. Ayrıca MÜSİAD EXPO’ya katılan Kayserili sanayicilerimiziz, iş adamlarımızın yanına gittik. Fuarlarda da ticaretle ilgili önemli veriler topluyoruz. Fuarlar, Türkiye’nin ekonomik olarak yükselen bir değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar, Ankaradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fuarlar ve Türkiye genelindeki kongreler hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Çopuroğlu Türkiye genelinde kongrelerin yüzde 90’ının tamamlandığını söyleyerek, “Türkiye genelinde kongrelerin %90'ı tamamlandı. Şu an kalan iller arasında İstanbul gibi büyük şehirlerin ilçeleri var. Bu bölgelerde kongreler henüz yapılmadı, ancak diğer şehirlerdeki kongrelerin çoğu tamamlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü Kahramanmaraş’la ilk kongremize başladık İl başkanlığı konusunda bir değişiklik olup olmayacağına dair tartışmalar devam ediyor. Bu konuda genel merkezin belirlediği kriterler ve teşkilat başkanlığının görüşleri önemli. Kongrelerin takvimi, Cumhurbaşkanımızın programına bağlı olarak şekillenecek. Aralık ayı sonunda ya da ocak ayı başlarında kongrelerin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"FUAR, TÜRKİYE’NİN EKONOMİK OLARAK YÜKSELEN BİR DEĞER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Ekonomik süreçle ilgili olarak asgari ücretin ne gibi etkiler yaratacağı konusunda açıklamalarda bulunan Çopuroğlu, “Asgari ücret, eğer çalışmıyorsanız devlet tarafından belirlenen bir miktar olarak karşımıza çıkıyor. Bu, en az bu kadar olmalıdır, daha fazlasını da verebilirsiniz. Önemli olan, vatandaşın geçim şartlarını dikkate alarak ödeme yapılmasıdır. Bizim şehrimizde yapılabilecek projelerle ilgili doğrudan bilgi alıyoruz. Ayrıca MÜSİAD EXPO’ya katılan Kayserili sanayicilerimiziz, iş adamlarımızın yanına gittik. Fuarlardada, ticaretle ilgili önemli veriler topluyoruz. Fuar, Türkiye’nin ekonomik olarak yükselen bir değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Asgari ücretin arttırılmasının, sanayiciler açısından bazı zorluklar yaratabileceğini belirten Çopuroğlu, bu konuda sanayicilerin de durumlarını değerlendirerek hareket edeceklerini söyledi. Çopuroğlu konuyla ilgili, “Mahmut Asmalı Bey’in de ifade ettiği gibi, asgari ücretteki artış sanayi sektörü üzerinde bazı sıkıntılar yaratabilir. Ancak bu süreç, sanayicilerin iş gücü ihtiyacını göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir. Yıl başına kadar bu konuda kesin bir açıklama yapılması bekleniyor” dedi.