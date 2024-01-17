Vekil Özdemir: 'İslam dünyasında yeni bir fitne yaratılmak isteniyor'

Millliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM Genel Kurulunda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla bir yıl daha görev süresinin uzatılmasıyla ilişkin konuştu.

Türkiye’nin, Zengezur Koridoru ile Türk Dünyası ve Asya’yla, Irak Kalkınma Yolu Projesi ile de dünyanın enerji üssü Körfez bölgesi ve yine dünyanın sanayi üretim üssü Güneydoğu Asya’yı diğer bölgelere bağlayacak milli hedefleriyle en istikrarlı ve güvenli bir merkez olarak öne çıktığını belirten Özdemir, “Bunun yanı sıra Türkiye, İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasında kurulması için imzalanan bir başka ulaşım projesi de doğu ve batı arasında her yönden erişimi sağlayacak projelerdeki yüksek potansiyelimizi göstermektedir. Küresel barış ve istikrarın 21. Yüzyıldaki kilit noktası da bu sebeple Türkiye’dir. Enerji’nin yanında küresel ticaret için de Türkiye merkez olma iddiasında eli en güçlü olan ülkedir” dedi.

Öte yandan Gazze konusunda Türkiye ile Türk Dünyası ve İslam ülkelerinin ortaklaşa yürüttüğü çabalara engel olunmaya çalışıldığına değinen Özdemir, “Gazze konusunda Türkiye ile Türk Dünyası ve İslam ülkelerinin ortaklaşa yürüttüğü çabalara da engel olabilmek için Türk-Arap gerginliği çıkarılmak, İslam dünyasında yeni bir fitne yaratılmak isteniyor. Aynı karanlık emel sahipleri en başta belirttiğimiz Hindistan-İsrail-Avrupa bağlantısını sağlayabilmek için Lübnan, Yemen, Mısır, Irak ve İran’ı da doğrudan hedef seçmiş durumdadır. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan da böylesi bir süreçte dikkatli ve teyakkuzda olması gereken bir başka ülkedir. Bu ülkelerin istikrarsızlaştırılması ve daha da ileri gidilerek hedef alınmaları için her yönden zemin oluşturulmaktadır” şeklinde konuştu.

Irak’ın kuzeyi başta olmak üzere, bu ülkenin diğer bazı sahalarında PKK terör örgütünün hareketliliğine hız verilmesi ve adeta intihar eylemleriyle Türkiye’ye karşı sözde yıpratma faaliyetlerine girişilmesinin sebebinin açık olduğunu belirten Özdemir, “Bu melun girişime karşılık Irak’ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşmayla; süresi belirlenmiş ve derinliği 60 kilometreye inen, buradan Hatay’a kadar uzanacak Türkiye’nin Güvenlik ve Geleceği İçin Huzur Hattı kurulmalı, bu hattın içine sinek bile sokulmamalıdır. Kim hangi tezgâhı kurarsa kursun, sınırlarımız boyunca uzanan terör koridoru kurma girişimlerine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye küresel bir aktör olarak bu oyunların tamamını bozabilecek imkân ve güce sahiptir. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhude; 21. Yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olması kaçınılmaz bir sonuçtur” ifadelerinde bulundu.