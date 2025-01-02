Vekil Özsoy duyurdu: 15 baraj ve gölet koruyucu güvenliğe alındı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kayseri’deki 15 baraj ve gölet hakkında koruyucu güvenlik tedbirleri sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Vekil Özsoy’un paylaşımına göre, 121. Şube Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Tedbirleri kapsamında, Ağcaşar Barajı, Çerkezsöğütlü Göleti, Ebulhayr Göleti, Efkere Göleti, Kayapınar Göleti, Kovalı Barajı, Sarımsaklı Barajı, Sarıoğlan Barajı, Tekir Göleti, Zincidere Göleti, Ayhanlar Barajı, Damsa Barajı, Doyduk Göleti, Sarılar Göleti , Tatlarin Barajı’nın sözleşmesi imzalandı. Vekil Özsoy paylaşımında, “Hayırlı Olsun Kayseri’m, 121. Şube Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında; Ağcaşar Barajı, Çerkezsöğütlü Göleti, Ebulhayr Göleti, Efkere Göleti, Kayapınar Göleti, Kovalı Barajı, Sarımsaklı Barajı, Sarıoğlan Barajı, Tekir Göleti, Zincidere Göleti, Ayhanlar Barajı, Damsa Barajı, Doyduk Göleti, Sarılar Göleti , Tatlarin Barajı.

Baraj ve göletlerinde güvenlik tedbirlerini sağlayarak can ve mal kayıplarını önlemek amaçlanmaktadır. İşin maaliyeti: 21 milyon 180 bin 600 lira” ifadelerini kullandı.