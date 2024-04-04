Yabancı Öğrenciler iftarda buluştu

İftar Programına Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında ders veren hocalar ve Kayseri’de öğrenimlerine devam eden yaklaşık 200 yabancı öğrenci katıldı. Hep birlikte iftar yapılmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı. Ardından öğrencilere hitap eden Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, akademi faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Mübarek Ramazan ayında öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedeceği iftar programları gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İftar programının sonunda çok farklı ülkelerden Kayseri’de eğitimlerine devam eden öğrenciler, hocaları ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.