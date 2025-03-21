Yabancı Uyruklu öğrenciler aile sıcaklığında iftar yaptı

Kayseri’de öğrenimlerine devam eden ve 90 farklı ülkeden gelen üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı iftar programları ilk hafta yapılan toplu iftar programıyla başlamıştı. Ardından öğrencilerin evlerde ağırlandığı ev iftarları başladı. Ramazan ayında ev ziyaretleri şeklinde gerçekleşen iftarlarda öğrenciler Kayseri’nin misafirperverliği ve Kayseri mutfağını daha yakından tanıma, dostluklar edinme, Kayseri’yi ve Türkiye’yi daha yakından tanıma imkanı buluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devam eden iftar programlarında, her biri ülkelerinden uzakta Ramazan ayını geçiren öğrencilerin, gurbette de olsalar Ramazan ve iftar sevincini yaşamaları amaçlanıyor. Böylece öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde güzel bir şekilde hatırlayacakları Kayseri ile ilgili hoş hatıralar biriktirmiş oluyorlar.