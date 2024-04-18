Yabancı uyruklu şahsın önce arabasını taşladı, sonra da bıçaklayıp öldürdü
Keykubat Mahallesi'nde M.P. (39), tartıştığı yabancı uyruklu A.S.Z. (28)'nin önce aracını taşladıktan sonra da evinin girişinde yakaladı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın girişinde meydana geldi. M.P. bilinmeyen sebepten yabancı uyruklu A.S.Z.’nin aracına taşla zarar verdi. A.S.Z. daha sonra aracı bırakıp binaya girerken M.P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.P. olay yerinden kaçarken A.S.Z.’nin cenazesi otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.