Yabancı uyruklu şahsın önce arabasını taşladı, sonra da bıçaklayıp öldürdü

Keykubat Mahallesi'nde M.P. (39), tartıştığı yabancı uyruklu A.S.Z. (28)'nin önce aracını taşladıktan sonra da evinin girişinde yakaladı bıçaklayarak öldürdü.

Yabancı uyruklu şahsın önce arabasını taşladı, sonra da bıçaklayıp öldürdü

Olay, saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın girişinde meydana geldi. M.P. bilinmeyen sebepten yabancı uyruklu A.S.Z.’nin aracına taşla zarar verdi. A.S.Z. daha sonra aracı bırakıp binaya girerken M.P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.P. olay yerinden kaçarken A.S.Z.’nin cenazesi otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü