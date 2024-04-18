Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL

Kayseri’de pazar tezgahlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Kilosu 120 liradan satılan mantar en pahalı ürün olarak tezgahlarda yerini alırken, kilosu 10 liradan satılan karpuz, maydanoz, roka, ıspanak, marul, ve patlıcan ise en ucuza satılan ürünler olarak yer alıyor.

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini almaya başlarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’ndaki sebze ve meyve fiyatlarını derledik.

Çileğin kilosu 50 lira ile 65 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 30 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 20 lira arası, muzun kilosu 55 lira ile 63 lira arası, havucun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, domatesin kilosu 17,5 lira ile 30 lira arası, çeri domatesin fiyatı, 25 lira ile 30 lira arası, patlıcanın kilosu 10 lira ile 25 lira arası, kabağın15 lira ile 20 lira arası, kilosu, mantarın kilosu 60 lira ile 120 lira arası,, salatalığın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, biberin 25 lira ile 100 lira arası, dolmalık biberin kilosu 25 lira ile 30 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, armudun kilosu 20 lira ile 60 arası, marulun kilosu 10 lira ile 20 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 25 lira ile 50 lira arası, yeşil soğanın kilosu 10 lira ile 15 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Karpuzun kilosu 10 liradan, kavunun kilosu 30 liradan, soğanın kilosu 20 liradan, maydanozun kilosu 10 liradan, semizotunun kilosu 10 liradan rokanın kilosu 10 liradan, ıspanağın kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.