Kayseri'de Dijital Dönüşüm: 33 Milyon TL'lik QR Kodlu Kapı Projesi
Kayseri, dijital şehirleşmede atağa geçti. 33 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen QR kodlu kapı numarası projesi, şehirdeki binaları dijitalleştirerek önemli bir dönüşüm sağlıyor. 2021 yılında başlatılan bu proje kapsamında, toplamda 225 bin 150 adet QR kodlu kapı numarası üretimi gerçekleştirildi.
Projenin Özellikleri ve Uygulama Alanları
Kayseri genelinde, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde uygulaması tamamlanan sistem, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinde de hızla devam ediyor. Bu sistemle, binalara dair adres, kat sayısı, yapı müteahhidi gibi bilgilere akıllı telefonlar aracılığıyla saniyeler içinde ulaşmak mümkün hale geliyor. Ayrıca, afet toplanma alanları ve mahalle muhtarlarının bilgileri de sisteme entegre edilerek erişilebilir kılınıyor.
Afet Yönetimi ve Kamu Hizmetleri İçin Yeni Bir Araç
QR kodlu kapı numaraları, İçişleri Bakanlığı'nın Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile entegre çalışarak adres bilgilerini merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlıyor. Bu sayede şehir planlaması ve kamu hizmetleri alanında etkinlik artışı bekleniyor.
Gelecek Planları
2025 yılı sonuna kadar projeye 60 bin yeni QR kodlu kapı numarasının daha eklenmesi hedefleniyor. Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu'daki merkezi mahallelerde 52 bin yeni kapı numarası üretildi ve montaj süreçleri devam ediyor. Projeye dahil edilmesi planlanan diğer beş ilçedeki çalışmalar ise hızlı bir şekilde tamamlanacak.
Kayseri, bu büyük ölçekli dijital dönüşüm projesi ile geleceğin şehircilik anlayışına yön veren şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.