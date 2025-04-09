Kayseri'de Dijital Dönüşüm: 33 Milyon TL'lik QR Kodlu Kapı Projesi

Projenin Özellikleri ve Uygulama Alanları

Kayseri genelinde, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde uygulaması tamamlanan sistem, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinde de hızla devam ediyor. Bu sistemle, binalara dair adres, kat sayısı, yapı müteahhidi gibi bilgilere akıllı telefonlar aracılığıyla saniyeler içinde ulaşmak mümkün hale geliyor. Ayrıca, afet toplanma alanları ve mahalle muhtarlarının bilgileri de sisteme entegre edilerek erişilebilir kılınıyor.

Afet Yönetimi ve Kamu Hizmetleri İçin Yeni Bir Araç

QR kodlu kapı numaraları, İçişleri Bakanlığı'nın Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile entegre çalışarak adres bilgilerini merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlıyor. Bu sayede şehir planlaması ve kamu hizmetleri alanında etkinlik artışı bekleniyor.

Gelecek Planları

2025 yılı sonuna kadar projeye 60 bin yeni QR kodlu kapı numarasının daha eklenmesi hedefleniyor. Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu'daki merkezi mahallelerde 52 bin yeni kapı numarası üretildi ve montaj süreçleri devam ediyor. Projeye dahil edilmesi planlanan diğer beş ilçedeki çalışmalar ise hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Kayseri, bu büyük ölçekli dijital dönüşüm projesi ile geleceğin şehircilik anlayışına yön veren şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.